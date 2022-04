Vrouw naar ziekenhuis na kleine appartementsbrand

Zondagmorgen rond 3 uur is brand uitgebroken in een appartement in de Langestraat in Blankenberge.

De bewoonster had er een slecht gedoofde sigaret in een vuilniszak gedeponeerd, die zorgde voor nogal wat rookontwikkeling in het appartement.

De opgeroepen brandweer had de situatie snel onder controle en kon erger voorkomen. De dame in kwestie werd, omdat ze nogal wat rook had ingeademd, naar het ziekenhuis overgebracht.

De schade in het appartement bleef beperkt.