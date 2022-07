Vrouw naar ziekenhuis na felle keukenbrand bij onderburen in De Panne

In de Barkenlaan in De Panne brak woensdag kort voor de middag een felle brand uit in een keuken op het gelijkvloers van een appartementsgebouw. Een vrouw op de eerste verdieping ademde teveel rook in en moest worden overgebracht naar het ziekenhuis.

De brand werd om 11.40 uur opgemerkt in een klein appartementsgebouw op de hoek van de Barkenlaan met de J. Demolderlaan in De Panne. Plots kwam er heel wat rook uit het raam op het gelijkvloers en werd de brandweer verwittigd.

Bij hun aankomst ging het al om een volledig ontwikkelde brand en was er heel wat rookontwikkeling aanwezig. Zowel in de flat als buiten op straat. De brandweer begon meteen met blussen. “Het ging om een brand in de keuken op het gelijkvloers”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek.

Hond gered

“Een aanwezige vrouwelijke bewoner op het eerste verdiep werd met rookintoxicatie overgebracht naar het AZ West in Veurne. De hond die in de woning aanwezig was kon gered worden en bleef ongedeerd. Die werd opgevangen door buren. De keuken is door de brand volledig vernield en het appartement op het gelijkvloers werd onbewoonbaar verklaard.”

Tijdens de bluswerken was er tijdelijk wat verkeershinder. Over de oorzaak raakte nog niets bekend.

