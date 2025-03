Vrouw naar ziekenhuis met rookvergiftiging na keukenbrand, woning tijdelijk onbewoonbaar

In de Weststraat in Houthulst ontstond woensdag kort voor de middag een brand in een woning. Het bleek om een keukenbrand te gaan waarbij de bewoonster een rookvergiftiging opliep toen ze het vuur zelf bluste. Het huis is tijdelijk onbewoonbaar.

De brandweer kreeg om 11.40 uur een melding van de woningbrand in de Weststraat. Het was de bewoonster zelf die gebeld had waarna de politie en brandweerposten Houthulst, Langemark-Poelkapelle en Kortemark ter plaatse snelden. Eenmaal aangekomen, was de brand grotendeels geblust. “Er was een potje op de kookplaat blijven staan en dat had vuur gevat”, zegt brandweerkapitein Lode De Keyser van post Houthulst. “Dat vuur sloeg over van het potje op omliggende zaken, waardoor ook de keukenkasten begonnen te branden. Toen de vrouw dat opmerkte, kon ze het vuur zelf grotendeels blussen met water. Er was echter veel rook aanwezig in de woning en de vrouw ademde dan ook te veel rook binnen. Ze werd daarom met een rookvergiftiging naar het ziekenhuis gebracht. Zelf hadden wij de rest van de brand meteen onder controle en hebben we het huis nog geventileerd.”

Door de schade binnen moet er stevig opgeruimd worden en is het huis tijdelijk onbewoonbaar. (JH)