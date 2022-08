Vrouw gewond nadat frietpot vuur vat in Sint-Kruis bij Brugge

In de Karel van Manderstraat in Sint-Kruis bij Brugge liep het zondagavond bij het bakken van frieten even mis.

De olie in de frietpot raakte oververhit en vatte vuur. De politie die als eerste ter plaatse was kon de de brandende pot snel blussen. De vrouw des huizes raakte lichtgewond aan de arm en werd ter verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De schade in het huis valt mee. Er is hoofdzakelijk rookschade.