Vrouw en twee passagiers kunnen tijdig vluchten uit brandende auto in Veurne

Op de Ieperse Steenweg in Beauvoorde, bij Veurne, brandde een BMW donderdagavond helemaal uit. De drie inzittenden van de wagen konden tijdig ontsnappen.

Het incident deed zich donderdagavond om 19.15 uur voor op het kruispunt van de Molendreef met de Ieperse Steenweg in Beauvoorde. Een 66-jarige vrouw uit Ieper reed er vanuit de Molendreef de Steenweg op tussen de wegenwerken toen ze merkte dat er iets fout was aan haar BMW. “De vrouw werd eerst een geur van rubber gewaar in het voertuig”, zegt korpschef Peter Billiouw van politiezone Spoorkin.

Kortsluiting of andere accidentele oorzaak

“Kort daarna merkte ze rook op die vanonder de motorkap kwam. Ze kon haar wagen rechts aan de kant zetten en kon samen met twee passagiers tijdig vluchten. De hulpdiensten werden gebeld, maar bij aankomst van de brandweer stond de wagen al in lichterlaaie. Het voertuig brandde uit en werd getakeld door de verzekeringsfirma van de vrouw.”

De oorzaak ligt wellicht bij een kortsluiting of een andere accidentele oorzaak. Tijdens de bluswerken was er tijdelijk wat verkeershinder op de N8. (JH)