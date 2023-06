Vrienden van getroffen koppel woningbrand Sint-Andries starten crowdfunding: “6.000 euro? Dat had ik nooit verwacht”

Zondag werd de pas gerenoveerde woning van een jong koppel in Sint-Andries geraakt door een bliksemschicht. Er ontstond een brand die het huis onbewoonbaar maakte. Twee goede vrienden van het koppel hebben nu een crowdfunding gestart om het koppel een hart onder de riem te steken.

Op 11 juni sloeg om 21.15 uur het noodlot toe in de Sint-Baafsstraat in Sint-Andries. Het huis van het jonge koppel Niëmyh Verbrugghe (32) en Maxim Denolf (33) werd geraakt door een bliksemschicht, waardoor er een brand ontstond. De volledige tweede verdieping brandde uit, het dak ging in vlammen op en de rest van het gebouw heeft veel rookschade. De woonst is onbewoonbaar verklaard en het gezin kan worden opgevangen door familieleden.

Fundraiser

Niëmyh en Maxim kunnen blijkbaar niet enkel rekenen op hun familie in deze moeilijk periode, maar ook op een sterke vriendenkring. Veenerick Vanhee (34) en Naomi Vuylsteke (31) hebben een crowdfundingpagina gestart om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor hun vrienden. “De woning was net gerenoveerd”, vertelt Veenerick. “Er stond zelfs nog gerief van de renovatie. Nu is alles ineens weg. Ze zijn alles kwijt… Het belangrijkste is natuurlijk wel dat ze zelf de woning op tijd konden ontkomen.”

“Ik sta versteld van de vrijgevigheid van mensen”

“Toen ik voorstelde om geld in te zamelen zeiden onze vrienden dat dat niet hoefde, maar we konden niet bij de pakken blijven zitten. Weet je? Ik ben geen dakwerker. Ik kan geen nieuw dak plaatsen, dus ik dacht om op een andere manier te helpen. Ik sta echt versteld van hoe vrijgevig de mensen al zijn geweest.”

De vrienden van het koppel mikten eerst op 5.000 euro, maar gaan nu voor zoveel als mogelijk is. Op dit moment staat de teller op 6.000 euro. “Ik had vooraf niet op zo’n bedrag gerekend”, is Veenerick blij.