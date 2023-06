Vrienden starten steunactie voor Brugs gezin dat alles kwijt is na verwoestende brand: “Huis moeten we wellicht slopen”

“Wat er precies is gebeurd? We weten het niet. En we zullen het misschien nooit weten.” Thijs Vanhaverbeke (40) en zijn gezin bekomen bij familie van de verwoestende brand die zondagavond hun woning in Sint-Michiels bij Brugge vernielde. Samen met hun zoontje Matteo (2) blijven ze wel strijdvaardig en beseffen ze dat het nóg slechter had kunnen aflopen. Want een uurtje voordien lag de peuter boven nog te slapen. Vrienden en familie zijn ondertussen een grote steunactie gestart.

Zondagavond omstreeks 18 uur. Thijs Vanhaverbeke zit samen met zijn vrouw en zoontje Matteo (2) in de voortuin, als ze plots hun buren in paniek zien aanstormen. Zij hebben de brand achteraan de woning van het gezin opgemerkt en slaan alarm.

Bij aankomst van de brandweer woedt het vuur al hevig. De brand is ontstaan in de garage, maar door de wind slaat die al snel over naar het dak. Het duurt uiteindelijk enkele uren voor het vuur volledig onder controle en geblust is. De woning wordt volledig onbewoonbaar verklaard.

Verjaardag in mineur

Enkele dagen later doet het Thijs nog steeds veel pijn als hij terugdenkt aan de brand. “We zijn alles kwijt”, zucht de man. “Wat er precies is gebeurd? We weten het niet. Het vuur ontstond in de garage, dat is zeker. En dat het een accidentele oorzaak heeft, staat gelukkig ook vast. Maar de precieze oorzaak zullen we misschien nooit weten. Elektrische fietsen of dergelijke stonden er alleszins niet.”

Thijs en zijn gezin bekomen momenteel bij familie. Net maandag – daags na de brand – vierde de vrouw haar 39ste verjaardag. Een verjaardag in mineur dus. Terugkeren naar hun woning in de Veldstraat is op korte termijn bovendien geen optie. “De ravage is enorm”, aldus Thijs. “Alles is verloren. Wat niet in de vlammen is gebleven, is doordrongen van brandgeur of onbruikbaar door de duizenden liters bluswater. Het is eigenlijk amper te vatten hoe groot de schade is. Op het eerste gezicht lijkt het erop dat we ons huis moeten slopen en heropbouwen.”

Shock

Dat dat geen kwestie van weken of zelfs maar maanden is, beseft het gezin beter dan wie ook. “Het zal wellicht enkele jaren duren vooraleer we kunnen terugkeren. Ondertussen hebben we een huis gevonden om te huren. Na zo’n brand komt er enorm veel op je af.”

“Al is er tegelijkertijd het besef dat we blij mogen zijn dat we elkaar nog hebben. Ons zoontje lag een uur voordien nog boven te slapen na zijn middagdutje. Of wat als de brand ‘s nachts was ontstaan? Dat zijn zeker zaken die door je hoofd schieten. De eerste shock is nu gepasseerd, waardoor we weer vooruit willen kijken.”

Steun

Dat er aan de toekomst wordt gedacht, is volgens Thijs in grote mate te danken aan de massale steun van familie en vrienden. “Meteen nadat het artikel van de brand zelf op jullie nieuwssite stond, kregen we al heel veel steunberichten binnen. En eigenlijk is dat niet meer gestopt. Daar zijn we enorm dankbaar voor”, aldus Thijs.

De familie van het gezin startte dinsdag een inzamelactie. “Het doel van deze steunactie is een toereikend budget inzamelen zodat het jonge gezin opnieuw zijn basisuitzet kan kopen: kledij voor zowel ouders als zoontje en de meest noodzakelijke huisraad en huishoudtoestellen. Ze hielden niets over”, klinkt het. (MM)

Wie het gezin wil steunen, kan alle informatie terugvinden ophttps://steunactie.be/actie/help-jong-gezin-na-verwoestende-huisbrand.