‘Vreemde brand’ in Houthulst blijkt buitenverlichting dat vlammetje nabootst te zijn

De hulpdiensten werden maandagnacht rond 3 uur verwittigd door een vrouw in Houthulst die meende een brand op te merken.

De vrouw meldde dat ze de oranje gloed van vlammen zag aan een woning en meende daarbij dat er ook witte rook te zien was. Het ging om een woning in de Beukelstraat in Houthulst. Zowel de brandweer als de politie spoedden zich ter plaatse maar konden in eerste instantie niets aantreffen.

Toen ze de huizen inspecteerden bleek een van de woning een speciaal soort buitenverlichting te hebben. Daarbij werd in de verlichting een bewegend vlammetje nagebootst. Van rook was helemaal geen sprake.

Na inspectie bleek dat dit de oranje gloed was die de vrouw vanop haar positie kon zien. iedereen kon dus al gauw terugkeren. (JH)