Vrachtwagen vat vuur op parking langs E17

Zondagavond werd de brandweer opgeroepen voor een brandende vrachtwagen op de E17. Niemand raakte gewond, maar van de vrachtwagen bleef enkel nog een smeulend karkas over.

Het was de chauffeur van de tientonner zelf, die rond 20.30 uur, de hulpdiensten alarmeerde. Op de E17 reed hij de grens over, België binnen, toen hij merkte dat er rook vanuit het motorcompartiment kwam. Hij kon het gevaarte nog tot stilstand brengen op de parking, pal op de grens, maar moest machteloos toekijken hoe het vuur zijn voertuig verslond.

De brandweer, die de handen vol had met een resem ongevallen als gevolg van de spekgladde wegen, snelde ter plaatse en kreeg hierbij steun van z’n Franse collega’s.

“Na een half uur intensief blussen was de brand onder controle”, verklaarde de officier later. “Hoe de brand is ontstaan, kunnen we op dit moment niet zeggen. Heel wat zaken wijzen in de richting van een technisch falen al bestaat daar geen zekerheid over. Het voornaamste is dat er geen slachtoffers zijn gevallen.”