Vrachtwagen uitgebrand op kurkdroge grasweide in Lichtervelde

In Lichtervelde brandde een vrachtwagen op een kurkdroge grasweide woensdagochtend volledig uit. De brandweer legde een schuimtapijt aan om erger te voorkomen. “We gaan uit van een accidentele brand”, zegt commissaris Filip Feraux van politiezone Regio Tielt.

De vrachtwagen stond geparkeerd op een grote open weide in de Grietestraat in Lichtervelde, op de grens met Torhout. Op die grasweide vond afgelopen weekend een paarden- en ponytornooi plaats. De verdorde korte grasstengels waren daardoor stevig aangestampt en kurkdroog.

Om het domein wat op te frissen werden diverse grote boom- en plantenbakken geplaatst om ruimtes in te delen. Na afloop van het tornooi werden de bomen in het midden van de weide geplaatst. Deze ochtend rond 6.30 uur kwam een vrachtwagen met grote open laadbak alle groen terug op halen. Kort nadat de trucker zich parkeerde brak echter brand uit.

Schuimtapijt

“Bij het aanrijden naar hier zagen we meteen een flinke rookpluim”, zegt commissaris Filip Feraux van politiezone Regio Tielt. Die rookkolom was tot kilometers ver te zien.

“Ter plaatse ging het om een uitslaande brand in het motorgedeelte of de cabine van de vrachtwagen. Omdat de trucker zelf ook aanwezig was en snel alarm kon slaan gaan we uit van een accidentele brand.”

De brandweer bluste eerst de vrachtwagen zelf en het omliggende groen dat dreigde vuur te vatten. Daarna werd in de truck een dik schuimtapijt gelegd om heropflakkering te voorkomen. Ook delen van de grasweide waar vuurgensters waren neergekomen werden onder een schuimtapijt gelegd.

Door de droogte zou de brand op de kurkdroge weide immers snel uitbreiding kunnen nemen. Brandweerposten Lichtervelde en Torhout hadden het vuur snel onder controle. Door het incident was doorgaand verkeer in de Grietestraat even niet mogelijk.

(JH)