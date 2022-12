Op de Ieperse Noorderring vatte een vrachtwagen vrijdagavond plots vuur.

Brandweer Westhoek werd rond 18.20 uur opgeroepen voor een brand aan een groot voertuig. Volgens politiezone Arro Ieper ging het om een vrachtwagen die geladen was met suikerbieten. Een remschijf van de vrachtwagen was wellicht blijven kleven en had zo vuur gevat. De brand was relatief snel geblust. (TP)