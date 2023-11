Voorraad pelletkachel begint te branden en zet woonkamer in Zarren onder de rook

De brandweer werd dinsdagnacht opgeroepen voor een mogelijke brand in een woonkamer van een woning in de Amersveldestraat in Zarren, bij Kortemark. Aangekomen bleek het om een voorraad pellets te gaan in een kachel die beginnen branden was.

De oproep bij de brandweer kwam dinsdagnacht rond 00.25 uur binnen. Een van de kinderen van het gezin in de woning in de Amersveldestraat was opgestaan, ging naar beneden en merkte hoe de woonkamer volledig onder de rook zat. De brandweer werd opgeroepen waarna het gezin zich in veiligheid kon brengen.

Wellicht technisch defect

Omdat het mogelijks om een woonkamerbrand ging, werden meerdere brandweerploegen opgeroepen. Vanuit Kortemark vertrokken twee autopompen en een ladderwagen, maar ook Staden als dichtstbijzijnde post en Diksmuide werden opgeroepen. “Aangekomen bleek het niet echt om een brand te gaan en kon al wat opgeroepen hulp geannuleerd worden”, zegt brandweerkapitein David Vanden Eynde. “Het bleek om een probleem met de pelletkachel te gaan. Wellicht door een technisch defect, en nadat de kachel de hele dag had gebrand, raakten de pellets in de voorraadkamer oververhit en begonnen te branden. Door die pellets weg te scheppen, een emmer vol, en alles weg te zuigen was het probleem verholpen.”

Daarna werden de deuren nog opengezet voor natuurlijke ventilatie. (JH)