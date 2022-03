Voorlopig geen danspasjes meer in uitgebrande voormalige plantenkwekerij

Een zware brand in de loods van de voormalige chrysantenkwekerij van de gepensioneerde Marc Nevejant (70) en zijn vrouw Marie-Jeanne Naert richtte maandagavond veel schade aan. De brand begon bij een zitmaaier maar vernielde tal van werktuigen en de Mercedes ML van het koppel. “Dat doet pijn. Maar vooral ook dat onze zelfgemaakte dansvloer misschien kapot is. Voorlopig geen dansjes meer”, zegt Marc.

Het vuur werd maandagavond even voor 18.30 uur ontdekt door Marc zelf. Samen met zijn vrouw runde hij 40 jaar lang een bloeiende chrysanten- en plantenkwekerij in de Dodepaardenstraat in Keiem. “Ik zat rustig tv te kijken toen ik plots een enorme knal hoorde. Twee auto’s op elkaar, dacht ik. Tot ik de zwarte rook uit de loods zag komen. Ik belde de brandweer en probeerde te redden wat te redden viel maar veel was dat niet.”

Batterij van zitmaaier

De brandweer had het vuur relatief snel onder controle door een gat te maken in het dak zodat de gitzwarte rook kon ontsnappen. “De schade is groot”, zegt Marc. “Ik vermoed dat de batterij van mijn zitmaaier, die aan een druppellader hing en ik voor het eerst na de winter wilde gebruiken, ontploft is. Alle tuigen in de buurt zijn vernield: een veegmachine, ontmosmachine, hogedrukreiniger enzovoort. Alles ziet ook potzwart binnen. Erg is vooral dat het ook begon te branden onder de motorkap van onze Mercedes ML. De motor brandde volledig uit. De auto is rijp voor het stort. Hij was wel 7 jaar oud maar telde amper 45.000 km. Het was eigenlijk wat onze droomauto.”

Dansvloer

Marc en Marie-Jeanne runden 40 jaar lang hun chrysantenkwekerij en hebben keihard gewerkt. Sinds 7 jaar zijn ze op pensioen. “Een van onze grote hobby’s is dansen en zelf muziek draaien”, zegt Marc. “We hebben jarenlang in een dansschool gezeten, samen met andere koppels. Sinds corona lag dat veel moeilijker. Daarom heb ik zelf een dansvloer gemaakt in de leegstaande serre naast de loods. Er ligt een prachtige houten vloer en er staat een stevige discobar. Als ik wil kan ik plaatjes draaien voor 500 man. Hopelijk werkt die nog, dat weet ik nog niet. Door de brand ziet de hele vloer zwart. En er is ook bluswater op terechtgekomen. Er versplinterde ook glas. Wellicht is de dansvloer vernield maar dat valt nog te bekijken. We hopen dat we, als Marie-Jeanne ook wat beter te been is, toch weer onze dansmoves kunnen oefenen.”

Niet verkopen

Na de brand opperde Marie-Jeanne of het geen tijd wordt om het grote huis en de loodsen te verkopen. “Nee, ik krijg het niet over mijn hart”, zegt Marc beslist. “Dit is mijn levenswerk. Ik woon hier zo graag, zo rustig en zo op de buiten. En ik ben nog veel te kwiek om naar een appartement of serviceflat te verhuizen. Dat ga ik bewijzen door meteen terug mijn benen los te gooien op mijn eigen dansvloer van zodra het kan.” (JH)