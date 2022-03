Volledige voorraad rijp voor vuilnisbak na korte brand bij Renmans in Wevelgem

Dinsdagmorgen brak brand uit in het Wevelgemse filiaal van Renmans. De brandweer kreeg de situatie snel onder controle en niemand raakte gewond. De volledige inventaris van de beenhouwerij was rijp voor de container.

Het waren de werknemers van de slagerij, gelegen langs de Kortrijkstraat, die rond 9:20 uur alarm sloegen. “We zagen hoe er plots rook vanuit het plafond kwam en een prikkelende geur verspreidde zich door de winkel”, klonk het. “We belden meteen de brandweer en gingen naar buiten. Op dat ogenblik waren er bij ons geen klanten. In het aanpalende filiaal van supermarkt Aldi begon de rook zich ook te verspreiden dus besloten ze ook daar om zowel de klanten als het personeel naar buiten te brengen.”

De hulpdiensten kwamen meteen met het grote materiaal ter plaatse en hadden de situatie snel onder controle. “Er was van uitslaand vuur geen sprake dus hebben we het volledige gebouw aan een warmtescan onderworpen”, liet de officier ter plaatse weten. “Daarmee konden we al snel een hittebron boven één van de koelcellen ontdekken. Blijkbaar was de isolatie verhit geraakt en is deze beginnen smeulen. Wat de precieze oorzaak hiervan is kunnen we nu nog niet zeggen al mag het duidelijk zijn dat het snelle handelen van iedereen erger heeft voorkomen. De schade aan het gebouw bleef beperkt tot enkele stukken isolatie en een deel van het afzuigsysteem. Voor de inventaris van de slagerij, het vlees dat in de toonbank en koelcellen lag, vrees ik dat het allemaal rijp is voor de container. De directie van het aanpalende warenhuis is nog aan het evalueren wat de schade is aan de goederen die zonder verpakking in de winkel lagen. Doordat er rookschade is zullen ze moeten kijken wat al dan niet nog verkocht kan worden.”

Rond 10:15 uur kon het personeel opnieuw de winkels betreden.