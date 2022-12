Voertuigbrand op parking van rusthuis in Koksijde snel onder controle

Op de parking van het rusthuis in de Gladiolenlaan in Koksijde ontstond donderdagavond een brand aan een voertuig. Die was snel onder controle.

Rond 17.50 uur had een 86-jarige man zijn voertuig geparkeerd op de parking aan de achterzijde van het rusthuis in de Gladiolenlaan in Koksijde.

Toen hij uitstapte, merkte hij dat er ook van onder de motorkap van de wagen kwam. De hulpdiensten werden verwittigd waarna de brandweer en de politie ter plaatse kwamen.

Verhitte remvloeistof

De politie startte onmiddellijk met verkeersregeling zodat er geen weggebruikers of voetgangers nog toegang hadden tot de plaats van de brand.

Inmiddels werd ook vastgesteld dat de brand zich ter hoogte van de motorkap bevond. De brandweer kon het voertuig blussen. De brand zou veroorzaakt zijn door verhitte remvloeistof. (JH)