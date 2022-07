Voertuig vat vuur in Oostendse loods

Een brand heeft een voertuig vernield en schade aangericht aan een loods in de ambachtelijke zone.

Buurtbewoners meldden zaterdag omstreeks 16.30 uur een brand in een loods in de Biekorfstraat. Er was hevige rookontwikkeling die tot ver te zien was. “We moesten een gat maken in de loods om de brand te kunnen bestrijden. Een voertuig waar aan gewerkt was, had vuur gevat en dat zorgde voor een hevige rookontwikkeling. We hadden de brand snel onder controle. Het voertuig is volledig uitgebrand en ook in de loods is er wel wat schade door de hitte”, zo duidt kapitein Nathalie Van Moorter van de Oostendse brandweer. Er vielen geen gewonden bij het incident. (efo).