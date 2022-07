Vleesrestaurant Carcasse in Koksijde blijft nog week langer dicht na keukenbrand: “Zondag wel barbecue aan watersportclub”

Opnieuw pech voor het bekende vleesrestaurant Carcasse uit Sint-Idesbald bij Koksijde. Na de fikse keukenbrand afgelopen zondagavond zal het restaurant nog een week extra dicht blijven. “De herstelwerken duren langer dan gedacht, ondanks de vele hulp”, zegt chef Timon Michiels. Zondag gaat Carcasse wel op locatie en verzorgt een barbecue bij watersportclub KYC.

Vorige week zondagavond, net na het laatste servies, brak brand uit in de keuken van Carcasse, geleid door de bekende slager Hendrik Dierendonck. Die vernam het nieuws terwijl hij op vakantie was in het buitenland. Een kortsluiting in een valse muur achter de oven was de oorzaak. Er hing een brandgeur in het restaurant en de laatste eters moesten naar buiten.

Pas bij het afbreken van de valse wand door de brandweer werd duidelijk dat de schade toch aanzienlijk was. Carcasse besloot toen om de hele week te sluiten en moest 500 eters annuleren. Ze hoopten dit weekend te heropenen, maar ook dat zal niet lukken.

Barbecue aan watersportclub KYC

“De herstelwerken blijken toch langer te duren dan gedacht”, zegt restaurantmanager en chef Timon Michiels. “Naast de elektriciteit moesten nog zaken hersteld worden en alleen al de opkuis van de keuken nam de hele week in beslag. Nochtans konden we rekenen op de hulp van een heus team. Onze vaste elektricien en anderen hebben zelfs hun vrije dagen opgegeven om ons zo snel mogelijk uit de nood te helpen. We kregen ook veel hulp uit de buurt. We zijn hen allen ontzettend dankbaar, maar moeten toch vaststellen dat de heropening dit weekend niet zal lukken.”

500 eters annuleren

“We mikken er nu op volgend weekend te heropenen, en blijven een week langer dicht. Dat betekent dat we opnieuw 500 eters moeten annuleren. Hen contacteren we snel, voor het merendeel van de anderen vonden we al een nieuwe reservatie. Gelukkig kregen we veel steun en is er een initiatief uit de bus gekomen. Komende zondag kunnen we op vraag van watersportclub SYC in Koksijde een heuse barbecue bij hen organiseren. Een top idee waar we graag aan meewerken. Dat zorgt er ook voor dat personeel van ons extra aan de slag kan blijven.” (JH)