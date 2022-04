Vlammen uit schouw in Koksijde-Bad zijn reflecties van ventilator: “Komt vaak voor”

De brandweerposten van Koksijde-Oostduinkerke en een ladderwagen van De Panne rukten woensdagochtend om 7.10 uur uit naar de David Tenierslaan in Koksijde-Bad.

Een passant meldde dat hij vlammen uit de schouw van een woning zag komen ter hoogte van het kruispunt met de Orchideestraat. Er was niemand aanwezig in de woning.

De brandweer en de politie rukten snel uit, maar van een brand was geen sprake. “Ter plaatse bleek het te gaan om de reflectie van de zon, op een draaiende ventilator in een bolvorm, die bovenop de schoorsteen stond”, meldt politiezone Westkust. “Daardoor leek het alsof die in brand stond. De brandweer wist ons mee te delen dat dergelijke meldingen wel meer voorvallen.”

De hulpdiensten konden dus snel terugkeren. (JH)