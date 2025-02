Vlak nadat Raoul en Sara baby verwelkomen, breekt thuis zware brand uit: “Van ziekenhuis naar huis gesneld”

Intens geluk en een zware tegenvaller lagen voor Raoul (52) en zijn vrouw Sara (33) uit Torhout bijzonder dicht bijeen afgelopen weekend. Twee dagen nadat ze baby Ilias verwelkomden brak thuis een zware brand uit, die een achterbouw waar een studio gevestigd was helemaal vernielde. “Ik was net in het ziekenhuis om Sara en Ilias mee naar huis te nemen, toen de brand uitbrak”, zegt Raoul. “De schade is groot, maar ons geluk om Ilias wordt er niet minder om.”

Vorige week donderdag beviel Sara van een flinke jongen, Ilias genaamd. Het maakt het gezinsgeluk voor Sara, haar man Raoul en de 3-jarige dochter thuis in de Kasteelstraat in Torhout compleet. Sara is van Marokkaanse afkomst en speciaal voor de komst van de baby kwamen haar ouders vanuit Marokko over naar België. Ze kwamen op de dag van de bevalling aan. Ze verblijven bij Raoul en Sara thuis want Raoul bouwde speciaal voor hen een studio in een oude schuur die hij verbond met de woning. Tot de thuiskomst van hun dochter verbleven ze boven en vanaf zaterdagavond zouden ze hun studio betrekken. Zover kwam het echter niet.

Studio uitgebrand

“Ik was net aangekomen in het ziekenhuis van Brugge om Sara en onze zoon op te halen en naar huis te brengen”, doet Raoul het verhaal. “Mijn dochter had ik net uit de auto gehaald toen ik telefoon kreeg van mijn schoonvader. ‘Fire! Fire! riep hij. Binnen hoorde ik het brandalarm loeien. Daarop belde ik meteen de 112, maar een van mijn buren had reeds gebeld. Sara is mijn dochter komen halen zodat ik snel naar huis kan. Onderweg kwam ik zelfs de brandweer tegen met loeiende sirenes. ‘Oh nee, dacht ik. Als dat voor bij mij is zal het wel héél erg zijn.’ Toen ik thuis aankwam had de brandweer de situatie gelukkig al onder controle. Maar de hele studio die in een achterkamer gebouw is, is volledig vernield en uitgebrand.” Wat de oorzaak van de brand is werd nog steeds niet duidelijk.

Babygeluk

Even later zijn Sara en hun kersverse zoontje Ilias toch naar huis gekomen. “Maar omdat de brandgeur en rook nog te fel aanwezig was binnen zijn we die nacht op hotel gaan slapen”, vervolgt Raoul. “Pas na een volledige poetsen en verluchten konden we terugkeren. Voorlopig slapen we nu allemaal boven en is het wat behelpen. Die studio heb ik net als het hele huis eigenhandig verbouwd omdat Sara’s ouders hier in comfort en privacy zouden kunnen wonen als ze vanuit Marokko op bezoek zijn. Het is een ferme tegenslag maar eigenlijk kunnen we ons geluk toch niet op. We zijn zo ontzettend fier en blij met de komst van Ilias dat ons babygeluk primeert op alles”, besluit het koppel. (JH)