Villa tijdelijk onbewoonbaar na brand in badkamer in Harelbeke

In Harelbeke is een villa tijdelijk onbewoonbaar. Dinsdagochtend brak in de badkamer brand uit. De bewoners konden door de rookmelders gewekt worden en verwittigden de brandweer.

De bewoners van de woning langs de Vlaanderenlaan in Harelbeke merkten de brand omstreeks 6.30 uur op door het geluidssignaal van de rookmelders. Ze verwittigden de brandweer, haalden de auto’s uit de garage en liepen naar buiten, in afwachting van de komst van de brandweer. “Het was al een uitslaande brand toen we ter plaatse kwamen”, klinkt het bij Dirk Devos van de brandweerzone Fluvia.

Het vuur kregen de brandweermannen snel onder controle waardoor enkel de badkamer, waar de brand ontstond, uitbrandde. De rest van de bovenverdieping liep rookschade op, op de gelijkvloerse verdieping ontstond wat waterschade. Het koppel dat er woont, kon door buren opgevangen worden. Zij bleven ongedeerd maar zullen even elders tijdelijk onderdak moeten zoeken. Door de bluswerken bleef de Vlaanderenlaan een tijdje voor alle verkeer afgesloten. (LSi)