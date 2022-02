Villa onbewoonbaar na brand: “We moesten vluchten voor rook en vuur”

Twee zeventigers verloren dinsdagnamiddag hun woning na een hevige brand in de Berkenstraat in Torhout. Jackie (79) en Ghislaine (77) Stevens konden tijdig vluchten toen de vlammen om zich heen grepen in de keuken. Ze wonen al 52 jaar in hetzelfde huis.

Jackie en Ghislaine kunnen terecht bij een van hun zonen in Beernem, want hun huis is niet meer bewoonbaar. Een brand die in de keuken ontstond sloeg over naar het dak. Tijdens het blussen sloegen de vlammen op een bepaald moment uit het dak. Na de bluswerken werd de schade pas goed duidelijk.

Het vuur in de villa van het bejaard echtpaar ontstond rond 11.30 uur. Jackie Stevens was in de zetel zijn krant aan het lezen terwijl zijn vrouw Ghislaine, die zaterdag haar 78ste verjaardag viert, in de keuken bloemkool aan het kuisen was.

Geknetter

“Ze stond aan de tafel en hoorde plots geknetter”, zegt Jackie. “Toen ze zich omdraaide zag ze hoge vlammen uit de frietpot komen die al in de dampkap en het plafond sloegen. We gooiden de frietpot meteen buiten en moesten dan vluchten voor de hevige rook en het vuur. We begrijpen niet hoe dit kon gebeuren want de frietpot lag niet aan.”

Jackie en Ghislaine Stevens kunnen niet in hun woning blijven wonen. © JH

Volgens de brandweer heeft de bedrading van de frietpot vuur gevat. Mogelijk omdat de frietpot op een kookplaat stond en die aan werd gezet. “Er is veel brandschade in de keuken. Die is helemaal uitgebrand. Alle andere gedeeltes van het huis zitten volledig onder het roet of de rook. Er zit ook een groot gat in het dak. We wonen hier al 52 jaar maar het huis is nu onbewoonbaar. Voorlopig kunnen we terecht bij onze zoon in Beernem. Zaterdag zouden we daar toch al naartoe gaan voor de verjaardag van Ghislaine.”

Acteur

Het echtpaar heeft drie zonen waarvan er een in Keulen woont. Hij werd gisterenavond op de hoogte gebracht. Een andere zoon is de bekende VRT-acteur Wim Stevens (54). De acteur is van Torhout afkomstig maar woont nu al jaren in Antwerpen. Hij speelt al 13 jaar lang de rol van advocaat Tom De Decker in Thuis. Daarnaast speelde hij diverse andere rollen zoals in Windkracht 10, Witse, Wittekerke en tal van gastrollen. De acteur kwam gisteren vanuit Antwerpen naar zijn ouderlijke woonst afgezakt om zoveel mogelijk spullen van zijn ouders te helpen recupereren. (JH/JVM)