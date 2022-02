Villa onbewoonbaar door zware brand in Torhout

Even over 11 uur dinsdagmorgen is brand uitgebroken in een villa in de Berkenstraat in Torhout. Bij aankomst van de brandweer bleek al gauw dat het om een zware brand ging.

De brand ontstond in de keuken van de woning maar sloeg over naar het dak. Het waren de bewoners zelf die de brand opmerkten en de hulpdiensten verwittigden, beide aanwezigen konden tijdig de woning verlaten.

Tijdens het blussen sloegen de vlammen op een bepaald moment uit het dak. De woning is dan ook onbewoonbaar. De juiste oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Maar is wel accidenteel. Tijdens de interventie was de Berkenstraat afgesloten voor alle verkeer.