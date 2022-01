Vijftig bedrijfsmedewerkers geëvacueerd door brand in koekjesoven in Ieper

Brandweer Westhoek werd vrijdag om 10 uur opgeroepen voor een industriebrand aan het Jaagpad in Ieper.

“Een koekjesoven had er vuur gevat”, zegt Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek. “Vijftig werknemers moesten even het bedrijf verlaten. De brand was snel onder controle. De brandweer diende enkel nog nacontrole uit te voeren en te ventileren. Alle werknemers konden het werk snel terug aanvatten.”

(TP)