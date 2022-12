Vier vrachtwagens in lichterlaaie bij pluimveebedrijf: veel zwarte rook en enkele ontploffingen

Zaterdag om 7.30 uur woedde er een hevige brand aan Pluimveebedrijf Haerinck Services in Huttegem. Vier vrachtwagens stonden in vuur en vlam.

De brand ging gepaard met een zwarte rookontwikkeling en ontploffingen. “De oorzaak van de brand is voorlopig onbekend en zal verder onderzoek moeten uitwijzen. Er vielen geen slachtoffers en de brandweer heeft het vuur onder controle”, aldus politiecommissaris Michaël Vanden Heede.

© (Foto GV)

Omdat er onvoldoende bluswater ter beschikking was werden vanuit de Fluvia-zone meerdere tankwagens ter plaatse gestuurd. De brand ging gepaard met een hevige rookontwikkeling en er werden diverse knallen gehoord.

Volgens een brandweerofficier ter plaatse gingen vier vrachtwagens totaal verloren in de brand en werd een vijfde beschadigd. Er werd één persoon lichtgewond. Over de oorzaak is nog niets bekend.

© (Foto GJZ)

© (Foto GV)

(GV/GJZ)