Vier medewerkers van autocarbedrijf Suffis in Poperinge naar ziekenhuis na korte maar hevige brand

Er woedde woensdagavond iets voor 20.00 uur een korte maar hevige brand bij autocarbedrijf Suffis in Poperinge.

Er was brand ontstaan in één van de kamers op de bovenverdieping van het bedrijf. De Poperingse brandweer had het vuur snel onder controle.

Vier mensen die aanwezig waren in het bedrijf werden ter controle meegenomen naar het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper nadat ze rook ingeademd hadden. De brand veroorzaakte heel wat rookschade. De slaapkamer waar de brand uitbrak, is volledig vernield. De rest van het gebouw heeft minimale rookschade, maar leed wel erg onder het water.

De oorzaak van de brand is momenteel nog niet geweten.

(DBI)