Vier bewoners naar het ziekenhuis na brand in Zwevezele

Vier bewoners van een appartementsgebouw langs de Wingenesteenweg op de Hille in Zwevezele werden vrijdagavond overgebracht naar het ziekenhuis nadat ze bij een brandje bevangen werden door de rook. Een probleem met een haardroger bleek de oorzaak van het incident. Dankzij een rookmelder en de snelle tussenkomst van een bewoner bleef de brand beperkt.

Een ouder koppel dat langs de Wingenesteenweg in een appartementje woont, ging vrijdagavond vroeg slapen. De bewoners, 88 en 89 jaar oud, werden plots opgeschrikt door een brandalarm. In de slaapkamer naast die van hen was even voordien een brandje ontstaan. Een haardroger, die op vrijdag nog gebruikt werd door de thuiskapster die bij het koppel over de vloer komt, had vuur gevat. “Gelukkig hangt er een rookmelder in hun appartement. Mijn schoonouders waren door het incident wel even helemaal het noorden kwijt. Ze belden ons onmiddellijk op”, aldus de schoondochter. De familie van de bewoners woont vlakbij en stond in een mum van tijd aan residentie Den Hille. Een van de familieleden begeleidde het bejaarde koppel naar buiten.

Inmiddels was de syndicus van het gebouw, een voormalig paracommando die boven het appartement woont, al bezig met blussen. Hij zorgde ervoor dat het brandje niet verder uitbreidde. Ondertussen snelde ook de brandweer ter plaatse. Die bluste het vuur snel. De schade bleef uiteindelijk beperkt tot de slaapkamer. Onder andere een bed liep wel schade op. Vier personen werden na het incident naar het ziekenhuis gevoerd: de twee bejaarde bewoners, de syndicus en zijn vrouw. Het gebouw is tijdelijk niet meer bewoonbaar. De vier slachtoffers kunnen tijdelijk terecht in woonzorgcentrum Amphora in Wingene.

Het parket heeft geen branddeskundige aangesteld naar aanleiding van een brand afgelopen nacht in Zwevezele. Uit de eerste vaststellingen bleek dat van kwaad opzet geen sprake was.