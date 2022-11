VIDEO – Man aangehouden voor brandstichting in eigen woning

Een 28-jarige man is woensdag aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van brandstichting. Maandag brak brand uit boven een grillrestaurant in Kortrijk en al snel bleek dat het vuur was aangestoken.

De brand ontstond maandagavond boven een grillrestaurant in de Zwevegemsestraat. Er circuleerden beelden van een man die in paniek op zijn balkon om hulp schreeuwde. De brandweer kon de man redden en ook de brand zelf was snel geblust. Het parket besloot om een deskundige aan te stellen omdat er geen duidelijkheid was over de oorzaak van de brand en al gauw bleek dat er sprake was van brandstichting.

“Vandaag woensdag werd een verdachte voor de onderzoeksrechter geleid”, klinkt het bij het parket. “Het gaat om de 28-jarige A.A. die in het gebouw woont. Hij wordt aangehouden op verdenking van brandstichting.” Over eventuele motieven is nog geen duidelijkheid. (JD/Belga)