VIDEO – Elektrisch toestel vat vuur in eethuis Mint

In eethuis Mint langs de Gistelsteenweg in Jabbeke is maandagavond even voor 20 uur brand uitgebroken in de afwasruimte van het etablissement. De brand ontstond in de ruimte achter de keuken, waar onder andere afgewassen wordt.

De brandweer had het vuur snel onder controle en kon erger voorkomen. De vermoedelijke oorzaak is een elektrisch toestel die aan het opladen was. In de ruimte is vooral rook en waterschade. Het eetgedeelte liep geen schade op. Niemand raakte gewond. Tijdens de bluswerken was er geen autoverkeer mogelijk.