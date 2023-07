VIDEO: Drie woningen in brand nadat vrachtwagen huis binnenrijdt, persoon overleden

In de Rijselstraat in Wijtschate gebeurde omstreeks 8.30 uur dinsdagochtend een aanrijding tussen een vrachtwagen gevuld met hout en een bestelwagen. Daarbij viel een dode.

Beide voertuigen vatten vuur en dat sloeg over naar drie huizen. Hoe de aanrijding kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Er viel één slachtoffer te betreuren. Er is ook een zwaargewonde persoon met brandwonden afgevoerd naar het UZ Gent en één lichtgewonde persoon wordt ter plaatste verzorgd.

Later meer.

© Brandweer Westhoek