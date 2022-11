VIDEO – Brand waarbij man van balkon moest gered worden bleek aangestoken

Maandagavond brak er brand uit boven een restaurant in de Zwevegemsestraat in Kortrijk. Een man moest via het balkon gered worden. Nu blijkt er sprake van brandstichting. Een verdachte werd intussen voorgeleid.

Iets na twintig uur maandagavond brak er brand uit boven het restaurant King of Grill in de Zwevegemsestraat. Terwijl de vlammen hoog oplaaiden en de zwarte rook uit de ramen stoof, hing een man aan het balkon te roepen voor zijn leven. Omstaanders probeerden hem tevergeefs met een ladder naar beneden te halen, uiteindelijk kon de brandweer hem in veiligheid brengen. Hij kwam ervanaf met lichte rookintoxicatie.

Hoe de brand precies ontstaan was, was de avond zelf nog niet helemaal duidelijk. Een dubbel bed dat aan het raam stond was helemaal weggebrand. Nu blijkt dat de brand zou zijn aangestoken. “Er is een persoon voorgeleid voor de onderzoeksrechter op verdenking van brandstichting in het pand”, aldus het parket. Over de identiteit van de verdachte wil het parket voorlopig niks kwijt. (JD)