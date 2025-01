In de Luikstraat in Blankenberge merkten passanten rook op ter hoogte van een leegstaande woning die te koop staat. De brandweer kwam ter plaatse en deed een grondige inspectie van de woning en de technische installatie, maar van brand was geen sprake. Vermoedelijk staat de verwarming op vorstbeveiliging en treedt deze van tijd tot in werking. Met wat rookontwikkeling tot gevolg. Na de inspectie kon de brandweer de kazerne vervoegen.

(JVM)

(JVM)