Vermoedelijk kwaad opzet bij branden in het centrum van Brugge: “Onderzoek is volop aan de gang”

Een vreemde situatie afgelopen nacht in de Waalsestraat in het centrum van Brugge, waar twee keer brand was op hetzelfde moment op amper 20 meter van elkaar. Het ging om een voertuigbrand en een woningbrand. Bij de woningbrand is een slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het parket meldt ook dat zowel het voertuig als de woning wellicht opzettelijk in brand werden gestoken.

Eerst werd de brandweer opgeroepen voor een voertuigbrand, even later moesten ze uitrukken naar een woning 20 meter verderop. © JVM

Even voor 4 uur liep bij de brandweer een oproep binnen van een voertuigbrand in het kleine straatje op een steenworp van de Rozenhoedkaai. Eens ter plaatse troffen ze een wagen aan waarvan het motorcompartiment in lichterlaaie stond. Die brand was snel onder controle.

Vreemd genoeg was er 20 meter verderop in de straat ook nog een woningbrand. De bewoner kon door de brandweer ontzet worden en werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. De verwondingen van de man zouden meevallen. Ook hier had de brandweer het vuur snel onder controle. Toch is de schade in de woning danig groot dat het huis onbewoonbaar is. Ook de buren liepen wat rookschade op.

Wellicht kwaad opzet

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen heeft een branddeskundige en het labo ter plaatse gestuurd om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Uit de eerste vaststellingen van de brandexpert is ondertussen gebleken dat beide branden vermoedelijk opzettelijk werden aangestoken. “Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van de brand is volop aan de gang”, meldt het parket. Voorlopig konden nog geen verdachten ingerekend worden.

Door het voorval was de straat afgesloten, maar dat leverde gezien het nachtelijke uur geen problemen op. (JVM/Belga)