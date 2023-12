Vermeende woningbrand blijkt… rook van mazoutketel te zijn

De brandweer van Torhout moest maandagavond uitrukken voor een vermeende woningbrand in het centrum van de stad. Het bleek uiteindelijk om loos alarm te gaan.

De brandweer werd om 19.45 uur opgeroepen voor een vermeende woningbrand in de Zuidstraat in Torhout. Bewoners van een gebouw dat meerdere wooneenheden telt hadden daar rook opgemerkt. De brandweer was snel ter plaatse. “Het bleek uiteindelijk toch niet om een brand te gaan”, zegt kapitein Matthieu Vanwalleghem van post Torhout.

Rook meteen weg

“Het ging om een mazoutketel in de gemeenschappelijke ruimte van het gebouw. Die had net een onderhoud gekregen en werd deze avond voor het eerst terug opgestart. Daarbij kwam wat rook vrij waarbij de bewoners dachten aan een brand. Dat was er niet en ook de rook was meteen weg. We hoefden dan ook niet in te grijpen.”

Door de brandweerinterventie was de Zuidstraat korte tijd versperd. (JH)