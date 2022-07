Vergeten straalkachel zorgt voor brand in badkamer in Nieuwpoort-Bad

In de Lefebvrestraat in Nieuwpoort-Bad brak woensdagochtend brand uit in een appartement op de tweede verdieping. Een vergeten straalkachel in de badkamer zorgde voor een fikse brandgeur en wat brandschade.

Rond 9 uur ging het brandalarm in het flatgebouw op de hoek van de Lefebvrestraat, een zijstraat van de Albert I-Laan, plots af. Bewoners merkten ook een brandgeur op en verwittigden zelf de brandweer. Ook de politie kwam ter plaatse en evacueerde alle bewoners uit het gebouw.

De meesten waren echter zelf al naar de straat gekomen of vertrokken richting het strand. “In het appartement op een verdieping waar de brandgeur en rook vandaan kwam was niemand aanwezig”, zegt luitenant Marc Villé van brandweerpost Oostduinkerke.

Snel onder controle

“We konden ook niet wachten op de komst van een slotenmaker en forceerden de deur om binnen te raken. Binnen bleek de brand zich te situeren in de badkamer. Daar stond een straalverwarmingskachel nog aan en dat zorgde voor oververhitting.

Er was al een brand ontstaan maar die hadden we snel onder controle. Het toestel is wel vernield.” Wellicht gaat het om vakantiegangers die snel vertrokken waren naar het strand. De brandweer kon snel terug vertrekken en ook de bewoners mochten snel terugkeren.

(JH)