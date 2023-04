Dinsdagmiddag even na twaalf uur zorgde een uit het oog verloren potje op het vuur voor wat rookontwikkeling in de keuken van een woonhuis in de Middelburgsesteenweg in Moerkerke, bij Damme.

De bewoners hadden de situatie, samen met de opgeroepen brandweer, snel onder controle. De aangebrande witlof zorgde verder niet voor schade. Na een controle werd de interventie afgesloten.