Vergeten potje op vuur zorgt voor brandje in woning van gezin

De brandweer van Torhout moest woensdagmiddag uitrukken voor een brand in een woning in de Kruiskensstraat in Torhout. Aanvankelijk was wat onduidelijk wat er precies gaande was maar het bleek om een vergeten potje te gaan op een gasvuur.

De melding bij de brandweer liep woensdagmiddag rond 14.40 uur binnen. Eerst was nog onduidelijk wat er precies gaande was. Het ging om een brand in de landelijke Kruiskensstraat en dus spoedde de brandweer zich ter plaatse. Aangekomen bleek het om een klein incident te gaan. “Er was een kleine brand ontstaan in een bijgebouw achteraan de gezinswoning”, zegt luitenant Alain Crombez van de brandweer van Torhout.

“In dat bijgebouw is een soort van keuken gevestigd. Daar staat een gasvuur in en op dat vuur stond een kookpot. Die was tijdens het eten bereiden blijkbaar vergeten en begon op de duur te branden. Er hing wat rook in het gebouw en het gezin met twee kinderen merkte dat op en kon tijdig vluchten. We hadden het vuur snel onder controle. De schade bleef beperkt tot de kookpot zelf en zwarte plekken op de muur.” De brandweer ventileerde de ruimte en kon snel terugkeren. Het huis is ook niet onbewoonbaar. Tijdens de interventie was de Kruiskensstraat korte tijd versperd. (JH)