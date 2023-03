Vergeten potje op vuur veroorzaakt rookontwikkeling in appartement in Roeselare

De brandweer van Roeselare moest woensdagmiddag omstreeks 15.20 uur tussenkomen langs de Ardooisesteenweg. Daar was een bewoner van een appartementsgebouw vergeten dat er in zijn flat nog een potje op het vuur stond.

De bewoner was om een onbekende reden uit het oog verloren dat het vuur nog aan stond. Terwijl hij iets anders aan het doen was, kookte het potje over en ontstond er rookontwikkeling. Gelukkig ging er in het appartementsgebouw een rookmelder. Die ging af waarna de man plots besefte dat het potje nog op het vuur stond.

Hij verwittigde onmiddellijk de brandweer. Die snelde ter plaatse, maar moest uiteindelijk nauwelijks tussenkomen. Het potje werd van het vuur genomen waarna het gevaar geweken was. De schade aan het appartement bleef beperkt tot rookschade.