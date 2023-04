Vergeten potje op fornuis doet brandalarm afgaan in appartement in Zwevegem

Woensdagavond repte de brandweer zich naar het Leanderhof in Zwevegem voor een brand. Het bleek om een vergeten potje op het fornuis te gaan.

Het was even na 21 uur dat de brandweer melding kreeg van een brand in een van de appartementsblokken op het Leanderhof in Zwevegem. Bij aankomst bleek er van brand geen sprake te zijn. De bewoonster van een appartement had een potje op het fornuis gezet en dit uit het oog verloren.

Er ontstond rookontwikkeling en de branddetectie deed zijn werk. Via de alarmcentrale werd de brandweer gealarmeerd.

De vrouw was danig onder de indruk en overstuur van het gebeuren, dat ze overgebracht werd naar het ziekenhuis. (GV)