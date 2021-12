Vergeten pot op vuur zorgt even voor paniek in Brugge

Even voor 18.00 uur vrijdagavond zorgde een vergeten pot op het vuur voor rookontwikkeling in een appartement in de Goudenboomstraat in Brugge.

De oudere bewoner van een appartement op de eerste verdieping was bovendien gevallen en ademde wat rook in. Hij werd ter verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.

De brandweer kon erger voorkomen en diende enkel het appartement te verluchten. Noemenswaardige schade was er niet. Door het incident was de Goudenboomstraat in beide richtingen voor het autoverkeer even afgesloten.

(JVMA)