Woensdagmiddag even voor 14 uur werd melding gemaakt van rookontwikkeling in een appartement op het tweede verdiep in Bakboord in Heist. Bij aankomst van de brandweer bleek een vergeten kookpot op het fornuis de oorzaak.

Het voorval zorgde voor wat rook, maar de brandweer kon erger voorkomen. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. Na de ruimte te ventileren en een controle uit te voeren, bleek alles in orde.

© JVM