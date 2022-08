Vergeten frietketel zorgt voor keukenbrand in woning

De brandweer moest maandagavond rond 22.30 uur uitrukken naar de Albert I-Laan in Nieuwpoort voor een woningbrand. Een vergeten frietketel zorgde voor een brand in de keuken maar niemand raakte gewond.

Rond 22.30 uur verwittigden bewoners van het pand de brandweer dat er vlammen te zien waren in de keuken. Verschillende posten en de politie reden ter plaatse. Het bleek om een groot alleenstaand huis te gaan waar verschillende gastarbeiders verblijven. Zij hadden in de avond frietjes gebakken maar waren daarbij hun frietketel vergeten te doven.

“Die frietpot stond op het fornuis onder de dampkap”, zegt brandweerkapitein Richard Vandenabeele van post Nieuwpoort. “De vlammen schoten omhoog in de dampkap waar een brandje uitbrak. Die dampkamp en enkele kasten daarnaast zijn vernield. In de keuken zelf is er ook rookschade. De keuken betrof een aparte ruimte in de woning dus elders in het huis is er geen schade. Bij onze aankomst waren de vlammen reeds gedoofd waarna wij vooral de ruimtes nog ventileerden. We voerden ook metingen uit om te zien of alles veilig was.” Er vielen geen gewonden. (JH)