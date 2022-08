Verdelging van onkruid met gasbrander loopt fout

Vrijdagmorgen rond 11 uur liep het in de Legeweg in Damme mis bij het verdelgen van onkruid met een gasbrander.

De bewoner was onkruid aan het wegbranden toen de vlam oversloeg naar een struik naast het huis. In geen tijd stond de struik in lichterlaaie.

De opgeroepen brandweer had de situatie snel onder controle en kon overslag naar het huis en andere delen van de tuin vermijden. De schade bleef beperkt.

Niemand raakte gewond. Het blijft opletten met onkruidverdelgers op gas. Zeker met dit droge weer is overslag nog gevaarlijker dan anders.