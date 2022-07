Vegetatie vat vuur in Elckerlycstraat in Beveren

De brandweer van Roeselare werd vrijdagavond iets voor zes uur opgeroepen naar de Elckerlycstraat in Beveren. Daar was in de omgeving van een elektriciteitsmast een vuurtje ontstaan.

Een kleine hoeveelheid vegetatie stond er in brand. Het vuur is hoogstwaarschijnlijk ontstaan door zelfontbranding door het warme weer. Buurtbewoners merkten het vuur op en verwittigden de brandweer. Die snelde ter plaatse en kreeg het brandje heel snel onder controle.