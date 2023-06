Veeneiken boomstronk van duizenden jaren oud vat vuur aan Blankaart

De brandweer moest afgelopen weekend uitrukken naar de bezoekersparking van natuurgebied De Blankaart in Diksmuide. Een veeneiken boomstronk van duizenden jaren oud had er vuur gevat.

Het was zaterdag na de middag toen de brandweer een melding kreeg van een buitenbrand op de parking van het provinciaal bezoekerscentrum De Blankaart in Diksmuide. Een passant had gezien hoe een van de veeneiken die in de graskanten liggen rond de parking vuur had gevat. De veeneiken zijn duizenden jaren oud en zijn eigen fossiele resten van boomstronken. Ze zijn sowieso zwart van kleur maar uit de boomstronk kwamen vuurgensters en een rookpluim.

De brandweer wed opgeroepen maar tegen hun aankomst was het vuur al grotendeels gedoofd. De brandweer bluste nog na en voorkwam dat de brand uitbreiding kwam op de kurkdroge grond naast de veeneiken. Hoe de boomstronk plots in brand kon vliegen is onduidelijk. Wellicht heeft de brand een accidentele oorzaak. In totaal liggen twaalf veeneiken op de parking rond De Blankaart. Ze werden er eind 2020 geplaatst bij de heraanleg van de parking van het bezoekerscentrum. Er zal ook meer duiding gegeven worden over de geschiedenis van de veeneik en hoe het komt dat die door de omstandigheden in De Blankaart als fossiele overschotten zo goed bewaard gebleven zijn. (JH)