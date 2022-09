Veel schade na brand in zonnecenter in Heist

Even voor negen uur vrijdagmorgen merkten omstaanders een zwarte rook op die uit het zonnecenter op de hoek van de Kerkstraat en de Vlamingstraat in Heist kwam.

Ze verwittigden meteen de hulpdiensten. Die hadden het niet onder de markt, zware rookontwikkeling bemoeilijkte de bluswerkzaamheden. De brand was wel snel onder controle.

Niemand was aanwezig in het zonnecenter op het ogenblik van de brand. De bewoners van de bovenliggende appartementen werden even geëvacueerd maar niemand raakte gewond.

De oorzaak van de brand is momenteel nog onduidelijk. Het parket kwam ter plaatse om de juiste omstandigheden van de brand te onderzoeken. Tijdens de bluswerken was de Vlamingstraat afgesloten voor alle verkeer.