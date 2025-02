Veel schade na brand in woning in Beheerstraat in Kortrijk

In de Beheerstraat in Kortrijk is zaterdagnamiddag brand uitgebroken in een woning.

De brand onstond omstreeks 17 uur op de eerste verdieping van een woning in de Beheerstraat. De bewoners op het gelijkvloers ontdekten de brand en verwittigden de hulpdiensten. Iedereen kon tijdig de woning verlaten.

Toen de brandweer ter plaatse kwam, kwamen de vlammen al uit het huis. Er is vooral veel roet- en materiële schade. Vermoedelijk ligt de oorzaak bij een defect in huishoudapparatuur. Op elke verdieping van het huis woont er iemand anders. Bovenaan zijn er koten.