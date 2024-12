Veel schade aan loods en auto’s na zware brand in Staden

Langs de Poelkapellestraat in Staden brak zaterdagavond iets voor 17.30 uur een zware brand uit in een loods. Het gebouw en ook enkele wagens liepen grote schade op.

De bewoners van de nabijgelegen woning waren op dat moment niet thuis. Passanten langs de verbindingsweg tussen Westrozebeke en Poelkapelle merkten het vuur op. Even later snelde de brandweer massaal ter plaatse.

Op dat ogenblik was de brand al uitslaand. Met verenigde krachten kon de brandweer voorkomen dat het vuur oversloeg op de woning. De schade aan de loods is wel groot. Ook enkele wagens die opgesteld stonden in de loods liepen grote schade op.

De loods wordt gebruikt door de bewoner die in bijberoep aan wagens sleutelt. Door de brand was de Poelkapellestraat lange tijd gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer.

(BF)