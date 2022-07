Vals alarm ontaardt bijna in echte brand als oudere vrouw in paniek pan vet vergeet op vuur in Waregem

De brandweer moest donderdagvoormiddag uitrukken naar de appartementen op het kruispunt van de Holstraat en de Keukeldam. Wat eerst een vals alarm leek, ontaardde bijna in een echte brand. Een oudere dame liet een pan op het vuur staan toen ze vluchtte voor het brandalarm.

De brandweer werd opgeroepen rond 11.15. Ter plaatse bleek dat iemand per ongeluk het brandalarm in het appartementsblok aan de markt had laten afgaan. “Het is niet duidelijk wie het alarm deed afgaan of waarom maar dit eerste alarm was een vals alarm”, legt brandweerofficier van zone Fluvia Willy Pauwels uit.

Paniek

“Een oudere vrouw schoot echter in paniek toen ze het alarm hoorde afgaan en sloot zichzelf buiten toen ze haar appartement ontvluchtte. Ze was net aan het koken en had een pan met vet op het vuur laten staan. Die raakte al snel oververhit en zorgde voor veel rookontwikkeling.”

“Door het valse alarm was dus bijna een echte brand ontstaan. We zijn via het raam op het eerste verdiep het appartement binnengedrongen om de pan van het vuur te halen, het was al vijf voor twaalf.”

Niemand gewond

De brandweer kon evenwel erger vermijden en het appartement moest enkel even geventileerd worden. Een elftal bewoners -en één kat- werden even geëvacueerd maar konden snel terug naar binnen. Er vielen geen gewonden.