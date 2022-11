Vals alarm bij Roeselaarse brandweer nadat onbekende poederblusser leegspuit

De brandweer van Roeselare werd dinsdagmiddag omstreeks 17 uur opgeroepen naar de Sint-Jozefsstraat. Daar was rookontwikkeling ontstaan in een garage van residentie Guido Gezelle.

Bij aankomst bleek er weinig aan de hand te zijn. Een onbekende had een poederblusser uitgespoten in de garage van het appartementsgebouw. Daardoor was er wat rook- en geurhinder ontstaan. De brandweer moest uiteindelijk niet tussenkomen.