Vader en dochter moeten elders overnachten door rookschade na brand in Adinkerke

De brandweer werd donderdagavond opgeroepen voor een woningbrand in de Veldstraat in Adinkerke. Alhoewel ze tijdig konden ingrijpen en erger konden voorkomen, moesten de bewoners de nacht elders doorbrengen door rookschade.

Het waren de bewoners van het huis zelf in de Veldstraat in Adinkerke die donderdagavond rond 21 uur opmerkten dat er iets niet pluis was. In de woning begon steeds meer rook te hangen. Er werd gedacht aan een schouwbrand die uitbreiding zocht onder het dak. De bewoners, een vader en zijn meerderjarige dochter, gingen naar buiten en belden de brandweer op. Posten De Panne en Veurne snelden ter plaatse.

Smeulbrand in isolatie

“Eenmaal aangekomen ging het ook niet echt over een schouwbrand”, klinkt het bij de brandweer. “Het ging om een buis van de houtkachel binnen die uit het dak kwam, maar ter hoogte van het onderdak oververhit was geraakt. Daardoor was een smeulbrand in de isolatie ontstaan en kon die eventueel uitbreiding nemen in het onderdak en de houten planchetten. We waren er echter tijdig bij en konden dat vermijden. De bluswerken waren snel achter de rug, maar in het huis hing wel heel wat rook. Daardoor brachten de bewoners de nacht elders door. Vrijdag wordt nu gekeken of een poetsdienst de rookschade kan verhelpen.” (JH)